Pescara, vende sul web una X-Box rubata: denunciato per ricettazione

PESCARA, 27 febbraio – 43enne napoletano, residente a Montesilvano, è stato denunciato con l’accusa di ricettazione, dopo che un cittadino ha riconosciuto su una piattaforma di vendite on-line la sua console X-Box 360 che qualcuno, la settimana scorsa, gli aveva rubato nel suo appartamento a Pescara, e ha organizzato un incontro con il venditore senza dimenticare di avvisare il 113.

‍All’appuntamento, oltre a lui, si sono presentate infatti anche due Volanti della questura di Pescara. Il venditore, F.R. di 43 anni, ha riferito agli agenti di avere acquistato, per poche decine di euro, da un cittadino albanese la X-Box e tre joystick. Gli agenti lo hanno accompagnato a casa, dove hanno effettuato una perquisizione, che ha permesso di ritrovare anche una bicicletta di provenienza illecita e 25 chili tra tubi e cavi in rame che l’uomo avrebbe rivenduto al prezzo di tre euro al chilo. I poliziotti hanno proceduto al sequestro della bicicletta e del rame e alla restituzione al proprietario della X-Box e di tre joystick. Per il quarantatreenne è scattata la denuncia per ricettazione.