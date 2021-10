Pettorano sul Gizio, 56enne trovato morto in casa: si indaga per omicidio

PETTORANO SUL GIZIO, 21 ottobre – Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa a Pettorano sul Gizio. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al decesso, avvenuto intorno alle 3 di notte. Non è escluso che si possa trattare di un omicidio.

Dai primi accertamenti, sarebbero stati rinvenuti segni sul collo, provocati probabilmente da un cavo del telefono. Le indagini dovranno ora chiarire se si è trattato di un gesto autolesionistico oppure causato da terzi. Il corpo, inoltre, sarebbe stato spostato dal luogo della presunta aggressione alla camera da letto. Per questo al vaglio degli inquirenti c’è anche l’ipotesi omicidio.

A prestare i primi soccorsi alcuni familiari che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno chiesto ausilio al Nucleo Operativo per accertamenti più specifici. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.