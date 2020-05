Pianella, accoltella il compagno durante una lite: lui voleva colpirla con un martello

PIANELLA, 3 maggio – Accoltella il compagno durante una lite, dopo che lui aveva cercato di ferirla con un pesante martello.

L’uomo, B.I., di 42 anni, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 118, sul posto è intervenuta anche un’ambulanza medicalizzata.

E’ ricoverato nel reparto di chirurgia per la ferita riportata all’addome, ma non è in pericolo di vita

La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate.