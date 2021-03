Pianella, discute con i vigili e lancia un mattone contro la vetrata del comando: arrestato

PIANELLA, 12 marzo – Un uomo di Pianella, di 67 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del posto, nel corso della notte, con l’accusa di danneggiamento di edifici pubblici.

In particolare l’uomo, nel corso della serata di ieri, a seguito di una discussione avuta con i vigili urbani di Pianella in ordine alla manutenzione di un terreno di sua proprietà, si è diretto in piazza Giuseppe Garibaldi, dove ha scagliato un mattone contro l’ufficio del Comando di Polizia Municipale, infrangendo una vetrata. Subito dopo si è allontanato in sella ad un ciclomotore. Immediatamente i carabinieri si sono messi sulle tracce del 67enne e dopo alcune ricerche lo hanno rintracciato e tratto in arresto. L’uomo si trova ora ai domiciliari.