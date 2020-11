Pianella, si ribalta con il trattore che lo travolge: muore 48enne

PIANELLA, 2 novembre – Un 48enne di Pianella è morto in seguito ad un incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio in località castellana. L’uomo, nel corso di alcuni lavori di fresatura, ha perso il controllo del trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato più volte, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del fuoco. Accertamenti a cura dei Carabinieri. La salma è stata trasportata in obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.