Pietracamela, escursionista muore sul Corno Grande: recuperato con l’elisoccorso

PIETRACAMELA, 25 ottobre – Era andato stamattina con alcuni amici sul Gran Sasso, un uomo di 61 anni di Valle Castellana, ma nel primo pomeriggio, mentre si trovava sul sentiero denominato Sassone, sul Corno Grande, a quota 2.500 metri, in un tratto piuttosto ripido, si è accasciato a terra.

Gli amici che erano con lui hanno immediatamente allertato il 118, che è intervenuto con l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Preturo, con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo.

Giunti immediatamente sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali, tanto che la salma, recuperata dai tecnici del Soccorso Alpino e dall’elicottero del 118, è stata restituita alla famiglia.