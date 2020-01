Pineto, aggredisce un disabile nel parcheggio: arrestato 59enne slovacco

PINETO, 30 gennaio – Quando ha trovato il parcheggio per disabili occupato da una bicicletta ha chiesto al proprietario, uno slovacco di 59 anni, di spostare il mezzo. Ma l’uomo, a quel punto, l’ha aggredito con la catena antifurto della bici, scagliandosi anche contro la moglie del 42enne. E così per il 59enne è scattato l’arresto.

I fatti contestati all’uomo si sono verificati questa mattina quando la vittima, un 42enne sulla sedia a rotelle che era appena arrivato in auto davanti al supermercato insieme alla moglie, trovando il parcheggio per disabili occupato da una bicicletta ha chiesto all’uomo, che si trovava lì vicino, se la bici fosse la sua e se potesse spostarla. Una richiesta a fronte della quale il 59enne dopo aver tolto la catena antifurto al mezzo l’ha utilizzata per aggredire il 42enne e la moglie, accorsa immediatamente in suo aiuto.

A quel punto le urla della coppia hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della locale stazione che hanno bloccato il 59enne e chiamato i soccorsi, con il 42enne e la moglie accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Atri. Per il 59enne slovacco dopo la perquisizione personale, che ha consentito ai militari di rinvenire nello zaino dell’uomo un coltello a serramanico di genere proibito e due carte bancomat risultate rubate lo scorso giugno a due signore di Tolentino, è così scattato l’arresto. L’uomo domani comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida. L’uomo deve rispondere di lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia, ricettazione e porto abusivo di coltello.