Pineto: camion in fiamme, A14 chiusa in direzione Sud

TERAMO, 11 marzo – L’incendio di un camion, che si è verificato questa mattina intorno alle 7, sta provocando difficoltà al traffico autostradale sulla A14 tra il casello di Roseto e quello di Pescara Nord.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella zona del viadotto Cerrano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Inizialmente era prevista l’uscita obbligatoria al casello di Pineto per le auto provenienti da Nord in direzione Bari, successivamente, in difficoltà nello smaltire una coda di circa tre chilometri, l’uscita obbligatoria è stata spostata sul casello di Roseto. E’ possibile rientrare in autostrada a Pescara Nord.