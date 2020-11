Pineto, fermato in bicletta con marijuana e senza mascherina: denunciato 18enne

PINETO, 19 novembre – Nell’ambito dei servizi per il controllo del rispetto della normativa anti-covid, gli agenti del commissariato di Atri hanno denunciato un 18enne di Pineto per spaccio e guida sotto l’effetto di droga. Il giovane è stato anche sanzionato per il mancato utilizzo della mascherina.

La denuncia è scattata ieri mattina quando una colante del Commissariato di Atri ha fermato il ragazzo che, in sella alla bicicletta, girava per Pineto senza indossare la mascherina. Alla vista dei poliziotti il 18enne ha tentato di sfuggire al controllo ma gli agenti sono riuciti a raggiungerlo e fermarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente cinque grammi di marijuana.

Immaginando che potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente presso la propria abitazione, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo all’interno della camera da letto altri 21 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana. Il giovane, nel corso dei controlli, è stato anche sottoposto al drug test risultando sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Per lui sono così scattate la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti e guida sotto l’effetto di droghe e la sanzione amministrativamente per il mancato utilizzo della mascherina.