Pineto, lite in un locale: ragazzo preso a bottigliate finisce in ospedale

PINETO, 1 agosto – Violenta lite, nella notte, in un noto locale di Pineto. Un 26enne è finito in ospedale, dopo essere stato colpito a bottigliate da un altro giovane: ha riportato ferite al volto. I due sono arrivati alle mani dopo un diverbio nato per futili motivi. Sul posto è intervenuto il 118, con l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Silvi, che ha portato il ragazzo all’ospedale di Atri. Intervenuti anche Carabinieri e Polizia per tutti gli accertamenti del caso.