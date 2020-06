Pineto, sorpreso con un etto di cocaina in auto e arrestato

PINETO, 1 giugno – Andava in giro con un etto di cocaina nascosto in macchina. M.P., 27 anni, di Roseto, è stato arrestato a Pineto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I Carabinieri lo hanno fermato per un controllo e hanno perquisito prima l’auto e poi l’abitazione: in casa sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

M.P. è ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.