Pineto, spaccio di cocaina: 27enne ai domiciliari finisce in carcere

PINETO, 9 settembre – Questa mattina i carabinieri della stazione di Pineto hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, M.P., di 27 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti contestati al 27anni risalgono a giugno, quando era stato tratto in arresto in flagranza di reato dopo essere stati sorpreso a trasportare, occultati a bordo della sua autovettura, 100 grammi di cocaina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione aveva permesso di rinvenire un bilancino di precisione e sostanza da taglio. Nell’occasione, dopo la convalida dell’arresto al ragazzo erano stati concessi gli arresti domiciliari con il divieto di avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi.

Ma a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte, documentate dai carabinieri di Pineto, il gip Roberto Veneziano ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura, disponendo nei confronti del 27enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che gli è stata notificata questa mattina.

All’atto della notifica del provvedimento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in casa del giovane un grammo di cocaina, cinque grammi di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Tanto che per il 27enne oltre all’arresto è scattata anche una nuova denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito il giovane è stato trasferito nel carcere di Vasto.