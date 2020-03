Pizzoferrato, crollo di massi dal monte La Rocca. Il sindaco chiede interventi immediati

PIZZOFERRATO, 7 marzo – Una rilevante e preoccupante caduta di massi di grandi dimensione è in atto a Pizzoferrato, sul massiccio di Monte La Rocca, nel tratto sovrastante la strada provinciale 164 che conduce a Gamberale. Il sommovimento roccioso, di natura franosa, sta destando grande allarme nella zona, anche se per fortuna al momento non si registrano feriti.

Il sindaco Palmerino Fagnilli chiede “tempestivi interventi” di messa in sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previo studio del processo gravitativo. Sul posto sono intervenuti tecnici, vigili del fuoco di Casoli e carabinieri forestali.

“Il sopralluogo – spiega Fagnilli- ha evidenziato un processo di crollo di blocchi ciclopici di natura calcarea. Alcuni, distaccatisi in tempi diversi, sono precipitati a valle dalla roccia madre, a ridosso di 90 metri dalla provinciale”.

Monte della Rocca, che caratterizza il territorio dei Monti Pizzi, definiti le Dolomiti del Meridione, sono meta di sosta e posa dei uccelli migratori dall’Europa del Nord al continente africano. Il Monte della Rocca è uno dei tre siti risalenti ad epoca sannita, meta turistica del Percorso della Tenacia e della Fatica del Museo sulla Trasformazione del Paesaggio.