Pnrr, Marsilio: “Dal piano nazionale risorse non soddisfacenti per coprire tutte le esigenze della sanità abruzzese”

PESCARA, 14 luglio – Gli stanziamenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza non sarebbero sufficienti a coprire tutte le esigenze della sanità abruzzese. A dichiararlo, nel suo intervento al convegno a Roma sul tema “Pnrr e sanità: un’opportunità di sviluppo o un’occasione persa”, è stato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“La Regione Abruzzo ha presentato al Governo un piano di oltre un miliardo di investimenti per rifare gli ospedali, acquistare i macchinari, pagare le specializzazioni e gli specialisti, utilizzare una medicina territoriale ben distribuita e molto presente che faccia filtro all’ospedalizzazione dei pazienti – ha dett0 Marsilio – purtroppo le risorse presenti sul Pnrr non daranno soddisfazione a tutte queste richieste e temo che questa possa diventare un’occasione persa per recuperare il gap che oggi esiste tra regioni più avanzate e regioni che sono rimaste indietro”.

Nel corso del dibattito, incentrato su tematiche inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal Governo con riferimento alla missione 6 “Salute” e ai relativi obiettivi e ambiti di intervento nonché alle corrispondenti risorse finanziarie stanziate, Marsilio ha poi aggiunto che “ovviamente la speranza è che i soldi previsti dal Pnrr possano esseri spesi bene o possano essere un’occasione di sviluppo. Ci saremmo aspettati, però, più soldi destinati alla sanità e alla salute mentre le priorità indicate all’interno di questo Pnrr, che nasce per rispondere a una emergenza sanitaria, sembrerebbero essere altre”.