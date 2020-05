Poker online: sale la quota di mercato dei tornei Texas Holdem

PESCARA, 27 maggio – Nei primi mesi del 2020 il texas holdem poker è tornato di moda negli appassionati di gaming. Gli introiti degli operatori sul poker online sono principalmente aumentati nei due mesi di lockdown.

Texas Holdem, il poker all’americana

Il poker è uno dei giochi di carte più conosciuti al mondo. Ma quello che non tutti sanno è che ci sono tantissime variabili di questo gioco. Negli ultimi 10 il poker all’italiana è stato letteralmente spodestato dal texas holdem poker. Questo nuovo tipo di poker, per le sue regole, è meno assimilabile alla concezione di gioco d’azzardo e più simile invece a una vera e propria competizione sportiva. E’ questo il segreto che ha reso il texas holdem poker così popolare, tanto aver fatto nascere moltissimi canali YouTube, in cui si danno consigli su come vincere al poker online.

Il texas holdem poker ha regole molto semplici. Ogni è composto da un numero variabile di giocatori, da 6 a 12. Ogni giocatore (vale anche per il poker online) parte con lo stesso stake di fiches. La classica mano di texas holdem poker funziona in questo modo: i giocatori partono con due carte in mano e dopo il primo giro di puntate, sul tavolo vengono mostrate tre carte comuni (flop). Il giro di puntate continua con la quarta e quinta carta comune (nel linguaggio del texas holdem poker, turn e river). Chi ha la mano migliore (usando 5 carte fra quelle personali e comuni) vince il piatto. Chi finisce le proprie fiches, viene eliminato da torneo.

Poker online in crescita durante la quarantena, ecco perché

Il texas holdem poker è la versione più giocata anche sul web. I siti di poker online con licenza aams organizzano tantissimi eventi ogni giorno, nel texas holdem poker i tornei possono variare sia per il numero di iscritti che per il montepremi finale garantito. Alcuni tornei mettono in palio posti per eventi dal vivo, fra cui anche quelli dell’European Poker Tour o del World Poker Tour fino al famosissimo mondiale di texas holdem poker, la WSOP, che si svolgono ogni anno a Las Vegas. Ogni giorno infine ci sono in calendario tornei di poker online a iscrizione gratuita, che sono fra i più amati dai principianti. In questi tornei di poker online si ha la possibilità di fare pratica senza rischiare perdite di denaro.

Il texas holdem poker, a differenza di altri giochi di carte, è meno legato alla fortuna e più alla bravura del singolo giocatore. Psicologia, abilità matematica, concentrazione nel lungo periodo, gestione del bankroll, lettura dell’avversione, sono tutte caratteristiche che fanno la differenza nel poker online. Proprio per questa attitudine lontana dal classico gioco d’azzardo, il poker online ha da subito riscosso grande successo nel mercato italiano. Inoltre le vittorie internazionali di grandi pokeristi come Candio, Sammartino, Buonanno, Kanit e Pescatori, hanno contribuito a rendere il texas holdem poker famoso nel nostro paese. In questa fase 2 post emergenza covid-19 pensiamo che il mondo dell’intrattenimento sia uno dei settori dell’economica italiana che risentirà meno della crisi, ma bisognerà attendere dopo l’emergenza per vedere se questo trend continuerà o subirà un a battuta d’arresto.

Dopo una flessione, durata qualche anno, il poker online ha riconquistato una fetta di mercato importante. Il nuovo boom del texas holdem poker è coinciso con il lockdown. Costretti a stare a casa per il coronavirus, gli amanti del gaming hanno preferito il poker online ad altri giochi sul web.