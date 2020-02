Popoli, ragazzina investita sulla Tiburtina: è grave

POPOLI, 22 febbraio – Un 15enne di Popoli è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata investita da un’automobile sulla strada statale Tiburtina, nel territorio del comune del Pescarese. La giovane, che risiede proprio nei pressi del luogo dell’incidente, è stata soccorsa dal 118 e trasportata inizialmente all’ospedale di Popoli. Vista la gravità delle lesioni riportate, tra cui un trauma cranico, è stato disposto ed è in corso il trasferimento a Pescara, dove verrà ricoverata in Rianimazione. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine.