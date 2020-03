Positivo al Coronavirus un uomo di Manoppello: è ricoverato in ospedale

PESCARA, 7 marzo – Un uomo residente a Manoppello è risultato positivo al Coronavirus ed è ora ricoverato all’ospedale di Pescara.

A darne notizia è il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, che è stato informato dal presidente della Regione Abruzzo e personalmente dal Reparto Infettivi dell’Ospedale di Pescara.

Il paziente è ricoverato presso il nosocomio pescarese e, al momento, si stanno effettuando tutti i tracciamenti per ricostruire i suoi contatti negli ultimi giorni. Sì stanno inoltre attendendo comunicazioni dalla Asl per eventuali provvedimenti. Nel frattempo il sindaco invita la cittadinanza a stare tranquilla, ad attenersi, come sempre, alle comunicazioni ufficiali e a rispettare le norme di prevenzione diffuse dal Ministero della Salute.

In attesa delle nuove comunicazioni ufficiali, filtrano informazioni in base alle quali il numero dei contagiati nella regione sarebbe destinato a salire.