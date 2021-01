Quattro dispersi sul Velino, partiti i soccorsi

L’AQUILA, 24 gennaio – Quattro escursionisti di Avezzano risultano dispersi in zona Valle Majelana, sul massiccio del Velino.

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, L’Aquila e Sulmona sono partiti sugli scied è stata allertata anche la Guardia di Finanza, per localizzare e mettere in salvo le quattro persone, tre uomini e una donna, che non rispondono ai cellulari.

I quattro erano usciti stamattina per una passeggiata in montagna, non avevano gli sci al seguito, ma non sono rientrati a casa e il papà di uno di loro ha allertato il Soccorso Alpino.

Appassionati della montagna, stamattina erano partiti dal Rifugio Casale da Monte, dove avevano lasciato le macchine, che si trovano tuttora lì.

Non si sa dove i quattro fossero diretti, quello che è certo è che non sono rientrati in serata e che non rispondono ai cellulari, oggetto di geolocalizzazione da parte del Soccorso Alpino e Speleologico per orientare le ricerche.