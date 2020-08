Da Trieste alla Calabria, 4mila km sulle vette: è l’impresa record dell’ultracycler abruzzese Laureti

PESCARA, 11 agosto – Oltre quattromila chilometri da Trieste a Melito di Porto Salvo, in Calabria, passando per le Alpi e per gli Appennini, in mountain bike, con un dislivello positivo di oltre 90mila metri, sul Sentiero Italia del Club Alpino Italiano (Cai), per la prima volta percorso in bici. E’ l’impresa Wild Trail Italy dell’ultracycler abruzzese Paolo Laureti. Partito il 26 luglio dal Molo Audace, l’ultracycler, dopo oltre 2.200 chilometri, si trova ora in Emilia Romagna, sull’appennino reggiano, a 1.770 chilometri dalla meta.

Originario di Castiglione Messer Raimondo – paesino del Teramano tristemente noto perché uno dei più duramente colpiti dall’emergenza Covid-19 per numero di casi e di vittime, tanto da essere definito la ‘Vo’ d’Abruzzo’ – Laureti è uno specialista di gare endurance in Mtb e di ultracycling ed è il vincitore della NorthCape4000: quattromila chilometri da Firenze a Capo Nord percorsi in dieci giorni e 23 ore, tempo record mai realizzato da nessuno.

Da solo ed in autosufficienza, tenda e sacco a pelo per le soste, l’ultracycler, che ha già percorso le vette delle Alpi, passerà anche per quelle dell’Appennino e transiterà nel suo Abruzzo. Il suo obiettivo è completare l’impresa nel giro di un mese dalla partenza. Su Facebook, giorno dopo giorno, sta informando gli utenti della rete sulla sua avventura, voluta anche come segnale di ripresa dopo il lockdown.

“Paolo sta unendo l’Italia – afferma il vicereferente del gruppo di Cicloescursionismo del Cai di Arsita (Teramo), Maurizio Scardetta – Attraversare le Alpi, quasi duemila chilometri e 46mila metri di dislivello, in dodici, tredici giorni è impressionante. Sta facendo un qualcosa di eccezionale che nessuno ha mai fatto prima. Se riuscirà a portare a termine la sua sfida avrà davvero realizzato un’impresa”.

“L’avventura di Paolo – afferma il sindaco di Castiglione, Vincenzo D’Ercole – è un segnale di rilancio e di ripresa, nonché un simbolo della forza del nostro territorio, che ha vissuto mesi drammatici, ma con determinazione e grinta sta ripartendo. I castiglionesi e gli abruzzesi sono tutti con lui”.