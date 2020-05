Raiano, incidente sulla statale: muore un centauro di Chieti

RAIANO, 31 maggio – Tragedia questa mattina lungo la statale 5 a Raiano, dove un motociclista di 49 anni di Chieti ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato contro un guard rail.

A dare l’allarme sono stati altri centauri che stavano percorrendo la statale a bordo delle loro moto ma per il 49enne, immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è infatti morto sul colpo per via della gravità delle ferite riportate. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia stradale per il rilievi del caso.