Rapina a mano armata all’ufficio postale di Brecciarola: arrestato anche il secondo uomo

CHIETI, 27 maggio – Arrestato il secondo presunto autore della rapina a mano armata commessa il 16 ottobre scorso presso l’ufficio postale di Brecciarola di Chieti. L’altra persona, ritenuta responsabile del colpo, era già stata precedentemente arrestata.

Sono stati gli agenti della squadra mobile, in mattinata, ad arrestare M.T, 30enne residente a Montesilvano, sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Chieti. Una decisione assunta al termine di una lunga attività investigativa, conclusasi con l’arresto per concorso in rapina pluriaggravata e detenzione di armi da sparo.

Il 16 ottobre scorso due individui armati di pistole e travisati con maschere in lattice, dopo essersi fatti consegnare circa 800 euro, si diedero alla fuga a bordo di un motociclo. La Squadra Mobile avviò immediatamente l’indagini, che portarono all’identificazione e alla cattura del primo rapinatore a dicembre dello scorso anno. In seguito gli investigatori hanno raccolto ulteriori elementi di prova a carico della persona arrestata oggi. In particolare, grazie alla minuziosa analisi del traffico dei dispositivi mobili in uso ai due uomini e all’esame dei filmati estrapolati dalle telecamere situate sia presso l’ufficio postale rapinato che in esercizi commerciali ubicati lungo il percorso seguito dai due malviventi, nonché alla comparazione fisionomica eseguita dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona, gli investigatori della terza sezione “Reati contro il patrimonio” sono riusciti ad individuare nel trentenne pescarese il complice della rapina.