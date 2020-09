Referendum, in Abruzzo stravince il Sì con il 73,6% dei voti

PESCARA, 21 settembre – Con il 384.565, pari al 73,6%, in Abruzzo stravince il sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il no, con 136.805 voti, si ferma al 26,24%. Il dato abruzzese è superiore anche a quello nazionale (69,56%). Ha votato il 50,78% degli aventi diritto.

A livello territoriale, in testa c’è la provincia di Chieti dove il sì trionfa con il 75,36% (affluenza al 51,62%). Seguono Teramo (73,99% sì, affluenza 46,52%), Pescara (73,71% sì, affluenza 46,4%) e L’Aquila (71,73% sì, affluenza 58,83).

PD ABRUZZO, ADESSO PROSEGUIRE CON RIFORME

“Grazie all’esito referendario non si ferma il percorso di riforme iniziato col voto parlamentare quasi unanime, in ultima lettura, dell’ottobre dell’anno scorso. Ora è essenziale non restare in mezzo al guado e proseguire con il resto delle riforme complementari”: lo dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina commentando l’esito del referendum.

Fina prosegue: “Di questo è e sarà garante il Pd, ascoltando anche le inquietudini che hanno spinto molti milioni di italiani a votare ‘no’. Il Parlamento può funzionare bene anche con 618 parlamentari; saranno deluse tutte le spinte antipolitiche che sperano in un indebolimento delle istituzioni. Per questo è stato e sarà prezioso il ‘sì’ riformista del Pd che è il perno di un processo di cambiamento forte di una solida cultura delle istituzioni così come ha dimostrato di essere perno insostituibile dell’alternativa alle destre. L’Italia avrà un parlamentare ogni centomila cittadini circa. L’Abruzzo, ad esempio, avrà 14 parlamentari, cioè uno ogni novantamila cittadini circa. Può e deve esserci quindi un adeguato rapporto col territorio. Ma è giusto ricordare che proprio grazie al lavoro del Pd sono state di recente adeguate le indennità (con un aumento dell’85%) dei Sindaci dei Comuni fino a 3000 abitanti (in Abruzzo sono 200 su 305). Un investimento in democrazia che garantirà una migliore rappresentanza e un presidio democratico del territorio con primi cittadini più forti nell’interlocuzione con la Regione, il Governo e i Parlamenti nazionale ed europeo”.

VACCA (M5S), GRANDE VITTORIA

“L’Italia ha detto Sì a un Parlamento più efficiente e a una riduzione dei costi della politica. Un taglio che tutti a parole hanno promesso, ma che solo con il M5S al governo di questo Paese si è trasformato in realtà. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere l’unica forza politica coerente che incarna i bisogni e le esigenze reali dei cittadini. Questa vittoria è il frutto di un grande lavoro sul territorio: banchetti, incontri, votaSìDay e ogni singolo volantino dato o post condiviso ha portato a una piccola grande rivoluzione per il nostro Paese. L’Abruzzo ha visto una grande affluenza di cittadini che si sono recati alle urne, nonostante non fossero presenti altre competizioni elettorali regionali, e registra una percentuale che si attesta al di sopra della media nazionale (circa il 70% ) arrivando a ben il 73% di Sì. Adesso non bisogna perdere tempo è il momento di andare avanti e modificare la legge elettorale, per dare all’Italia finalmente una norma che rispetti i principi costituzionali e che tenga come punto cardine la scelta democratica di ogni singolo rappresentante in Parlamento, e di tagliare gli stipendi di tutti i parlamentari, come facciamo noi del M5S fin dal primo giorno in cui siamo entrati nelle istituzioni” così il Capogruppo della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei deputati, Gianluca Vacca (M5S).