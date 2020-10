Resa dei conti nel centrodestra abruzzese: Mauro Febbo estromesso dalla giunta Marsilio

L’AQUILA, 21 ottobre – E’ resa dei conti nel centrodestra abruzzese, dopo le recenti sconfitte alle elezioni comunali di Chieti e Avezzano. A pagare, per tutti, è l’ormai ex assessore Mauro Febbo, di Forza Italia, che viene ufficialmente estromesso dalla giunta regionale guidata da Marco Marsilio.

E’ lo stesso Marsilio ad annunciare di avere firmato, in mattinata, il decreto con il quale Febbo viene rimosso dall’incarico. Le deleghe di quest’ultimo saranno temporaneamente assunte dal governatore, che ringrazia “Mauro Febbo per l’ottimo lavoro svolto e la collaborazione prestata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all’azione di governo dai banchi della maggioranza in consiglio regionale“.

Era stata soprattutto la Lega a puntare il dito contro Febbo. I salviniani abruzzesi lo ritengono infatti l’unico vero colpevole della sconfitta dei candidati del centrodestra a Chieti, in particolare, dove al primo turno Febbo ha sostenuto un candidato civico alternativo a quello presentato dall’asse Lega-Fratelli d’Italia, ma anche ad Avezzano, dove Forza Italia non ha trovato l’accordo con le altre due forze del centrodestra. Domani pomeriggio Marsilio incontrerà i coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per concordare il nuovo assetto del governo regionale.

Febbo, appena appresa la notizia, ha commentato: