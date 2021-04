Rimborsopoli, assoluzione per Pagano

PESCARA, 09 aprile – Il senatore Nazario Pagano è stato assolto perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Rimini nell’ambito di uno dei procedimenti avviati per la cosiddetta “Rimborsopoli” abruzzese, L’inchiesta, come si ricorderà, fu spacchettata per competenza territoriale, in diverse tranche.

L’iscrizione sul registro degli indagati dell’allora presidente di Regione, Gianni Chiodi, e dell’allora presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, oltre ad altri 23 tra assessori e consiglieri, risale al 23 gennaio 2014, e avvenne a quattro mesi dalle elezioni regionali. Le ipotesi di reato erano di truffa aggravata, peculato e falso ideologico per un periodo che va dal 2009 al 2012 e una cifra totale che si aggira intorno agli 80 mila euro. Soldi relativi a rimborsi per missioni istituzionali in Italia e all’estero.