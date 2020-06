Rilancio turismo, ecco lo spot dell’Abruzzo. Febbo: “Boom prenotazioni in montagna”

PESCARA, 11 giugno – Un video di 34 secondi che racconta l’Abruzzo con le sue peculiarità – il mare, la natura, i borghi e l’idea di vacanza attiva – giocando sullo slittamento semantico tra i termini “istanti”, intesi come esperienze ed emozioni di una vacanza, e “distanti”, cioè la possibilità di viaggiare in assoluta sicurezza in un territorio che, per vocazione, consente di rispettare il distanziamento sociale. E’ lo spot lanciato dalla Regione Abruzzo per il rilancio del turismo dopo l’emergenza coronavirus, uno degli step di un più ampio progetto di promozione turistica. Il primo spot andrà in onda domani sera su Raiuno, prima e durante l’intervallo della partita di Coppa Italia tra Milan-Juventus.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Pescara. Presenti l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, il direttore del dipartimento Turismo, Germano De Sanctis, il dirigente del servizio Turismo, Francesco Di Filippo, e i responsabili della società di comunicazione che si occupa della campagna. Oltre alla partita di domani, le bellezze dell’Abruzzo verranno raccontante attraverso una vasta pianificazione sulle reti televisive nazionali e su quelle regionali, in una capillare comunicazione sulle principali testate cartacee sia locali che nazionali, sulle testate on-line e sui social, spot sulle radio regionali e nazionali e su altri diversi mezzi.

“Presentiamo un progetto ben strutturato legato al rilancio ed alla ripartenza in sicurezza – afferma Febbo – Questa situazione di stallo e di crisi ci ha permesso di individuare i punti di forza già consolidati della regione e i punti di debolezza da dover colmare per delineare un posizionamento rilevante e identificativo dell’Abruzzo. L’Abruzzo ha forti potenzialità per essere considerato una destinazione allettante, per tutti coloro che vivono nelle regioni e nazioni vicine alla nostra”.

“Il messaggio che si intende comunicare attraverso questa campagna – spiega Febbo – è quello di ‘invitare a visitare e vivere’ una terra di cui ci s’innamora, dove fruire della natura, immergendosi in ambienti incontaminati, ricca di luoghi e tradizioni locali attraverso un’esperienza irripetibile. L’obiettivo è far comprendere al potenziale turista che in Abruzzo avrà la possibilità di scoprire in tutta sicurezza percorsi esperienziali inediti che lo condurranno a scoprire eccellenze ed itinerari del gusto, del paesaggio, dello sport e della vacanza attiva, della montagna, del benessere e della cultura. Attraverso questa campagna di comunicazione andremo ad approfondire ed quei luoghi incontaminati e suggestivi e pronti per accogliere turisti ed ospiti per trascorrere vacanze indimenticabili. Applicheremo tutti i protocolli di sicurezza in maniera impeccabile affinché chiunque voglia trascorrere la propria vacanza in Abruzzo si senta tranquillo in ogni momento”.

FEBBO: “RIPARTONO LE PRENOTAZIONI, E’ BOOM IN MONTAGNA”

“I dati che ci arrivano sono molto confortanti. Il litorale sta reagendo bene, arrivano tante prenotazioni anche dall’estero e ci auguriamo che col passare dei giorni e il calo dei contagi ne arrivino ancora di più. Va ancora meglio per la montagna: gli operatori ci dicono che, a differenza delle previsioni, che ipotizzavano il doppio delle presenze, si parla addirittura di triplicarle o quadruplicarle”. Lo dice Febbo nel corso della conferenza stampa.

“In Abruzzo – sottolinea Febbo – il turismo vale circa il 13% del Pil e per questo Governo regionale rappresenta una risorsa ed una priorità dove investire per rilanciare, soprattutto dopo il lockdown, questo settore strategico per la nostra crescita. Sono costantemente in contatto con gli operatori turistici e con loro abbiamo costruito una collaborazione tra pubblico e privato per poter riorganizzare l’offerta turistica attraverso un approccio multidisciplinare. Pertanto oggi – conclude l’assessore – è indubbio sviluppare nuove progettualità sostenibili ed avviare un programma di destagionalizzazione dei flussi turistici”.

“Questa promozione turistica – sottolinea De Sanctis – contiene una strategia nel lungo periodo. L’Abruzzo è unica poiché un terzo del proprio territorio è sottoposto a tutela, un patrimonio naturalistico immenso: tre Parchi Nazionali (lo storico Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, e quelli del Gran Sasso-Laga e della Majella); un’Area marina e costiera protetta (Torre di Cerrano); un Parco Regionale (Sirente-Velino); oltre 30 riserve e oasi naturalistiche e la meravigliosa Costa dei Trabocchi, un suggestivo percorso ciclopedonale dove ammirare posti unici. Tutti luoghi che fanno da sempre l’Abruzzo luogo dove trascorrere ferie in totale sicurezza, vacanze di prossimità, esperienza per appassionati di qualsiasi sport e soggiorni sereni”.

Di Filippo ha ricordato come nelle srttimane di lockdown l’assessorato abbia “continuato a lavorare creando una sezione-contenitore denominata #abruzzoacasatua con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo tra il brand ‘Abruzzo’ e gli utenti chiusi in casa e ‘abbattere’ quindi le distanze tra le due parti, quella narrante e quella dei lettori, facendo scoprire le nostre meraviglie. Un lavoro certosino ma importante poiché siamo riusciti a raggiungere migliaia (circa 1.100 al giorno) di utenti che attraverso Instagram e Facebook hanno visitato il portale turistico della regione”.

“Il visual della campagna – affermano i responsabili della società che ha ideato la campagna di comunicazione – è incentrato sullo slittamento semantico tra i termini ‘istanti’ e ‘distanti’, giocando con i loro significati per evocare sia magnifici momenti di cui una vacanza in Abruzzo è garanzia, sia quel distanziamento sociale, l’essere distanti nella vastità degli spazi che la natura offre, capace di rassicurare, oggi come non mai. Il messaggio è pensato per poter sensibilizzare i target che può raggiungere più utenti e visitatori possibili: famiglie, sportivi, gruppi organizzati e giovani dinamici”.