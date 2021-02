Riprese le ricerche dei dispersi sul Monte Velino

AVEZZANO, 11 febbraio – Riprese oggi, grazie al ritorno del bel tempo, le ricerche dei 4 escursionisti dispersi da diversi giorni sul Monte Velino.

In avanscoperta stamattina una squadra composta da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Polizia, per esaminare i diversi livelli di manto nevoso, dovuti alle abbondanti nevicate di questi giorni. Dopo la perlustrazione, la squadra si è riunita in un summit e sono riprese le ricerche, terminate al tramonto.

I soccorritori sono saliti in quota a bordo di due elicotteri, uno della Polizia e l’altro dai Carabinieri, decollati dal campo sportivo di Massa d’Albe: in tutto 25 uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito.

Domattina, approfittando della finestra di bel tempo, si torna in quota, ma per il pomeriggio la Protezione Civile ha lanciato una nuova allerta meteo per tutto il weekend.