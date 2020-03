Rocambolesco inseguimento da Montesilvano ad Atri, preso 27enne che ha speronato i Carabinieri

MONTESILVANO, 6 marzo – Rocambolesco inseguimento, con tanto di speronamenti, andato avanti per diversi chilometri tra Montesilvano e Atri. Alla vista di un’auto dei Carabinieri, all’incrocio tra via Vestina e via Cavallotti, nella città adriatica, un’Alfa Romeo 147 si è data alla fuga. La folle corsa si è conclusa poco fa in contrada San Giacomo di Atri. Alla guida del mezzo c’era un 27enne residente nel comune del Teramano, che è stato poi bloccato dai militari dell’Arma della Compagnia di Montesilvano: al momento è in caserma e la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Non si conoscono ancora i motivi della fuga.