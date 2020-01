Rocambolesco inseguimento tra Pescara e Spoltore, i Carabinieri sparano in aria. Padre e figlio feriti nell’incidente

SPOLTORE, 5 gennaio – Rocambolesco inseguimento, in tarda serata, tra la zona di via Raiale, a Pescara, e Santa Teresa di Spoltore. Inseguito dai Carabinieri, un uomo a bordo di un’Alfa Romeo si è dato alla fuga ed ha cercato di speronare l’auto dei militari, che, per intimargli l’alt, hanno sparato dei colpi di pistola in aria. Il fuggiasco, nella corsa, ha urtato un’auto con a bordo una famiglia: padre e figlio sono rimasti feriti in modo non grave e sono finiti in ospedale. Alla fine il malvivente è stato bloccato dai carabinieri. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, ci sono i Vigili del Fuoco e il 118.

AGGIORNAMENTO – I due feriti, che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Tijuan, sono G.N., 59 anni, e suo figlio, A.N., di 9 anni, entrambi di Montesilvano. Sono ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Il malvivente, che guidava un’Alfa Romeo Giulietta, è stato arrestato ed è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Coinvolta nell’incidente anche una Citroen C1, a bordo della qualche viaggiava una ragazza che non ha riportato conseguenze.