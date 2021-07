Rosciano, fiamme di nuovo attive: necessario l’intervento dell’elicottero

ROSCIANO, 5 luglio – Sono partite di nuovo le fiamme alla periferia di Rosciano, dopo che, nella nottata, i Vigili del Fuoco avevano chiuso il loro intervento.

In realtà il Dos e due squadre erano rimasti sul posto proprio per verificare che non si riattivassero focolai, quindi alla ripresa dell’emergenza è stata immediata la ripresa delle operazioni con l’intervento dell’elicottero.

In nottata erano stati spenti incendi di sterpaglie a Pescosansonesco e a Penne.