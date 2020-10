Rosciano, rapina le Poste mostrando un foglio con scritto “disperato”: preso 71enne

ROSCIANO, 16 ottobre – Armato di coltello e martello, volto coperto dalla mascherina, lo scorso 8 ottobre aveva messo a segno una rapina ai danni dell’ufficio postale di Rosciano, mostrando un foglio scritto a mano in cui comunicava le sue intenzioni, definendosi “disperato”. Avviate le indagini, nel giro di una settimana i Carabinieri sono riusciti ad individuare l’autore del colpo: si tratta di un 71enne residente nella provincia di Pescara, senza precedenti penali, che è stato denunciato per rapina aggravata e porto abusivo di arma bianca.

L’uomo, dopo aver minacciato le impiegate dell’ufficio postale, si era fatto consegnare i soldi presenti in cassa, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri della stazione di Rosciano e della Compagnia di Penne hanno subito avviato le indagini. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e alla conoscenza del territorio, i militari sono riusciti ad individuare il possibile colpevole. Scattata la perquisizione, nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati gli abiti e le armi usate per la rapina, parte della refurtiva e il foglio scritto a mano.