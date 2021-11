Rosciano, si ustiona mentre gioca davanti al camino: bimbo di sei anni in ospedale

ROSCIANO, 8 novembre – Un bambino di sei anni è finito in ospedale per le ustioni riportate in seguito ad un incidente domestico, mentre stava giocando davanti al camino acceso, a Villa Oliveti di Rosciano.

Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado sul 30% del corpo. E’ stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica; la prognosi è di trenta giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Penne.