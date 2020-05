Roseto, lite per questioni di droga finisce a coltellate

ROSETO, 3 maggio – Ci sarebbe una lite maturata in un contesto di tossicodipendenza alla base dell’accoltellamento di questa mattina nei giardini pubblici di via Patrizi, dove un uomo di 59 anni e una donna di 41 anni hanno ferito gravemente un 38enne del posto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri si sarebbe trattato di un vero e proprio regolamento di conti maturato nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti: la coppia avrebbe aspettato il 38enne presso i giardinetti di via Patrizi per poi tendergli un l’agguato, con la donna che gli avrebbe sferrato quattro coltellate al torace e alla coscia e l’uomo che l’avrebbe successivamente colpito alla tesa con una mazza da baseball. Sul posto, allertati dai passanti, sono giunti immediatamente sia i carabinieri che il 118, con il 38enne soccorso e trasportato all’ospedale di Teramo dove è stato operato e dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Dopo l’aggressione la coppia è fuggita via. Identificata e rintracciata poco dopo dai carabinieri di Roseto e dai colleghi del nucleo operativo di Giulianova, è stata denunciata a piede libero per tentato omicidio.