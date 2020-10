Roseto, fugge all’alt e sperona un’auto ferendo due ragazze: 30enne ai domiciliari

ROSETO, 11 ottobre – E’ fuggito all’alt e ha speronato un’auto parcheggiata ferendo due ragazze. E così per un 30enne del posto è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è scattato ieri sera quando i Carabinieri di Roseto, durante un servizio di controllo vicino alla stazione ferroviaria, hanno notato il ragazzo, pregiudicato e privo di patente in quanto mai conseguita, alla guida di un’auto. A quel punto gli hanno intimato l’alt ma il 30enne, invece di fermarsi, ha accelerato rischiando di investire i militari e danneggiando due auto parcheggiate lungo la strada.

A bordo di una delle due auto c’erano due auto che sono rimaste ferite, riportando lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Dopo aver chiamato i soccorsi i militari si sono messi all’inseguimento dell’auto guidata dal 20enne, che dopo aver imboccato la statale 16 ha preso la strada per Montepagano uscendo di strada in prossimità di una curva e andando a sbattere contro il guard rail.

Raggiunto dai militari il giovane è stato così fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente e multato per non essersi fermato all’alt. Dopo l’arresto, su disposizione del magistrato di turno è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’autovettura è stata sequestrata e affidata ad una depositeria autorizzata.