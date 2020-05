Roseto, marito e padre violento allontanato da casa

ROSETO, 5 maggio -Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Atri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli, nei confronti di un 51enne residente a Roseto.

Le indagini che hanno portato il gip Marco Procaccini, su richiesta del pm Enrica Medori, a disporre la misura nei confronti del 51enne, erano scattate alcuni giorni fa dopo una richiesta di intervento arrivata al commissariato di Atri per una lite in famiglia. Giunti sul posto gli agenti avevano infatti accertato come l’uomo avesse colpito con un pugno al volto il figlio minorenne, intervenuto a difesa della sorella maggiorenne, spaccandogli il labbro superiore. Dal racconto dei ragazzi e della madre erano poi emersi anni di maltrattamento subiti dai familiari dell’uomo e iniziati ben prima che la famiglia si trasferisse a Roseto.

Da qui l’avvio delle indagini, con l’assunzione anche di testimonianze di parenti e vicini di casa, che in pochi giorni hanno portato la Procura a chiedere ed ottenere un provvedimento di allontanamento dell’uomo dalla casa familiare.