Roseto, muore schiacciato dal trattore

ROSETO, 3 maggio – Stava lavorando con il trattore in un appezzamento di terreno di sua proprietà quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è rimasto schiacciato dal mezzo. Vittima del tragico incidente Orazio D’Annunzio, 62 anni, morto per le conseguenze dell’importante schiacciamento toracico addominale.

La tragedia si è consumata in pochi minuti in contrada Cortino intorno alle 17 e ad accorgersi dell’accaduto è stata la figlia dell’uomo che ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna è riuscita anche ad estrarre il padre da sotto il trattore, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è infatti deceduto poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono arrivati anche i carabinieri di Roseto per gli accertamenti del caso.