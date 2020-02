Roseto: rapina alla gioielleria Angarano, un arresto

ROSETO, 3 febbraio – E’ un pregiudicato di 65 anni l’uomo arrestato con l’accusa di essere uno dei rapinatori che, nell’ottobre scorso, svaligiarono la gioielleria Angarano di Roseto, picchiando violentemente la titolare.

Tre i banditi che fecero irruzione nell’esercizio commerciale e che, dopo aver colpito la donna con calci e pugni la stordirono con il taser. Portarono via gioielli ed orologi per trenta-quarantamila euro e 150 euro in contanti sottratti dalla cassa e dal portafogli della donna.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina e lesioni su ordinanza del Gip del Tribunale di Terano e dovrà essere sottoposto a interrogatorio di garanzia.