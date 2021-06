Roseto, recuperato in mare cadavere in avanzato stato di decomposizione

ROSETO, 27 giugno – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto questo pomeriggio nel tratto di mare tra Giulianova e Roseto a due miglia dalla costa.

Il recupero del corpo è stato effettuato dalla Guardia Costiera di Giulianova.

Secondo i primi riscontri, prima di essere avvistato da alcuni diportisti, sarebbe rimasto in acqua per almeno sei mesi, ma lo stato di decomposizione non consente neanche di determinare il sesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Giulianova. Al momento non risultano denunce di scomparsa presentate in zona in questo arco di tempo. Non è escluso che il corpo possa essere stato trasportato dalle correnti