Roseto, rifiuti speciali in un villaggio turistico: area sequestrata

ROSETO, 8 ottobre 2021 – Nell’ambito dell’istituzionale attività di controllo in materia ambientale, personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Pescara, in collaborazione con personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Roseto, ha rinvenuto all’interno di un villaggio turistico a Roseto degli Abruzzi un deposito incontrollato di rifiuti, con miscelazione di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.

L’area interessata è stata posta sotto sequestro penale e il titolare della struttura ricettiva è stato deferito all’autorità giudiziaria per la violazione della normativa ambientale.