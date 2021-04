Roseto, truffa con falso sms delle Poste: denunciata una 22enne

ROSETO, 21 aprile – Gli agenti del commissariato di Atri, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato una 22enne residente in provincia di Caserta per frode informatica commessa ai danni di un uomo di Roseto degli Abruzzi che a marzo si era visto addebitare sul proprio conto corrente spese per 6.500 euro.

La vittima della frode, verso la metà di marzo, aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare un sms da un numero telefonico il cui mittente, spacciandosi per impiegato di Poste italiane, lo invitava ad accedere al suo conto corrente tramite il link allegato al messaggio, sostenendo che vi fossero delle “anomalie”.

L’uomo, correntista di Poste Italiane, aveva così cliccato sul link, accedendo a una

pagina web simile a quella della Poste ove aveva inserito le proprie credenziali.

Successivamente, ricontattato da un altro numero telefono da un interlocutore che si era finto anche in questo caso operatore di Poste Italiane, l’uomo aveva fornito anche la propria password. Un’ingenuita’ che gli è costata oltre seimila euro.

Dopo pochi giorni, infatti, accedendo con le sue credenziali e la sua password al suo conto corrente si era accorto che gli avevano sottratto 6.500 euro in ricariche

telefoniche e su postamat. E così aveva sporto denuncia alla polizia.

L’attività di indagine, avviata nell’immediatezza dalla squadra anticrimine del commissariato di Atri, ha permesso di risalire a una 22enne residente in provincia di Caserta, già più volte segnalata

per gli stessi reati, che è stata