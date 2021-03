Ruba Nutella in un supermercato, scoperto e denunciato dalla Polizia

PESCARA, 5 marzo _ Due chili e mezzo di Nutella nascosti nelle tasche interne del giubbotto. Faceva fatica a camminare e proprio la sua andatura ha insospettito gli agenti di una Volante impegnata in servizi di controllo in centro.

La pattuglia ha fermato il giovane, M.F. ventenne, all’angolo con via Chieti e ha deciso di sottoporlo a perquisizione: sono così spuntati quattro barattoli di cioccolato da seicento grammi che il ragazzo ha detto di aver portato via da un supermercato di via Bologna.

Gli agenti lo hanno denunciato per furto e hanno restituito le confezioni al supermercato.