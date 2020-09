Saldi estivi 2020: capi e accessori da comprare in vista dell’autunno

PESCARA, 1 settembre – Agosto è stato il periodo dei saldi, partiti in molte regioni già ormai da un mese ma che, fortunatamente, si protrarranno in molte fino a metà settembre. Farsi prendere la mano dai prezzi più bassi del solito è normale: secondo le stime di Confcommercio, infatti, ogni famiglia spende in media 135 euro durante questo periodo, mentre la spesa media del singolo si aggira intorno ai 60 euro.

Proprio per questo lo shopping dovrà essere oculato e consapevole, così da non ritrovarsi l’armadio pieno di vestiti che non indosseremo e il portafogli vuoto. Vediamo quali sono i capi e gli accessori da acquistare durante le occasioni così da far fruttare l’investimento nei mesi autunnali.

Un giubbotto in pelle

Si tratta di un capo basic, facile da abbinare, adatto alla mezza stagione e che non passerà mai di moda. Tra i più gettonati troviamo il modello biker, un cult degli anni ‘70 anche comunemente chiamata “chiodo”: dona un look molto grintoso, soprattutto se acquistato in colori diversi dal nero e il beige. Se invece non ve la sentite di osare troppo con i capi spalla, meglio optare per una giacca più classica in pelle nera, beige o bordeaux, da abbinare con jeans e t-shirt per un look da tutti i giorni, ma anche per rendere più sportivi degli outfit che a primo impatto risultano molto eleganti: come i tubini e abiti lunghi e floreali ad esempio.

Una tuta

Nessuno penserebbe a comprare una tuta, men che meno nel periodo degli sconti, quando ci si può dare alla pazza gioia. In realtà non c’è periodo migliore, proprio perché possiamo permetterci di acquistare dei capi utili ma che in altre occasioni non avremmo acquistato. Con il passare degli anni, inoltre, la tuta si è lasciata alle spalle il rimando al mondo prettamente sportivo, diventando un elemento essenziale per look chic e di tendenza sia dentro che fuori casa. Il consiglio rimane quello di mescolare gli stili, abbinando il pantalone della tuta, magari scelto in una colorazione vivace, ad un top più aderente e particolare.

Un paio di stivaletti texani

Passiamo ora alle scarpe, proponendovi l’intramontabile stivaletto texano: perfetto perché, sebbene molto particolare, è facilissimo da abbinare. Essendo ormai un accessorio must have da diversi anni, lo si può trovare declinato in mille modelli e colorazioni tra gli stivaletti da donna disponibili nei maggiori shop online, che saranno quindi in grado di venire incontro ai gusti di tutte: dalle più sportive alle più chic. Per la stagione autunnale si può scegliere uno stivaletto che lascia le gambe scoperte, ottimo sia da indossare con i jeans che con la gonna, per dare un effetto rustico ma al tempo stesso ricercato. Le possibilità di abbinamento, poi, sono davvero infinite.

Un blazer oversize

Il blazer è il capo perfetto per ogni stagione, ottimo per tutti i look da ufficio e per le serate con le colleghe. Quest’anno è l’oversize ad andare di moda, in quanto rimanda ai look anni ‘80. Ecco quindi perché è meglio sceglierlo di un colore particolare e acceso, che si

distingue dai classici blazer neri e blu che, seppur perfetti in alcuni contesti, spesso mancano di grinta.

Ecco quindi tutti i capi su cui concentrarsi in questo ultimo periodo di saldi: non resta quindi che scegliere quello che fa per voi!