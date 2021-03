Sale sul bus senza mascherina e tenta di rapinare il borsello del conducente, arrestato

PESCARA, 9 marzo – Alla fermata nei pressi del Teatro Michetti è salito sull’autobus per L’Aquila, senza mascherina e ha insultato e minacciato l’autista che lo invitava ad indossare il dispositivo di protezione.

Stessa sorte è toccata poco dopo al controllore, che ha chiesto di vedere il biglietto. Ne è venuta fuori una violenta discussione durante la quale l’uomo, un nigeriano di 42 anni residente all’estero e irregolare in Italia, ha anche tentato di portare via il borsello dell’autista del bus.

Sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno bloccato il nigeriano e lo hanno arrestato per tentata rapina. E’ stato accompagnato al domicilio in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani mattina.