San Benedetto dei Marsi, scontro tra due auto: muore un 67enne

SAN BENEDETTO DEI MARSI, 20 giugno – Ancora sangue sulle strade abruzzesi dove questa mattina ha perso la vita un 67enne originario di Castelvecchio Subequo.

Secondo le prime informazioni la Panda guidata dall’uomo, per cause ancora in corso d’accertamento, mentre percorreva la provinciale 20 si sarebbe scontrata, in prossimità di un incrocio, con un’auto con una Opel Corsa con a bordo una famiglia di tre persone. L’uomo è morto sul colpo mentre gli occupanti dell’altra vettura, tra i quali una bambina, sono rimasti feriti.

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.