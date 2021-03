San Nicolò a Tordino, spara un colpo di fucile lungo le scale di un palazzo: arrestato

TERAMO, 19 marzo – Nella giornata di ieri la polizia ha arrestato M.M, 26enne di Teramo, che nel primo pomeriggio aveva esploso un colpo di fucile nella rampa delle scale di un condominio di San Nicolo’ a Tordino.

I fatti sono avvenuti intorno alle 15.15, quando sono giunte in questura diverse segnalazioni da parte dei condomini di quel palazzo ed di uno stabile limitrofo, che poco prima avevano udito un forte boato simile ad un colpo di arma da fuoco. I poliziotti, giunti sul posto e raccolte le testimonianze dettagliate dei cittadini, hanno rinvenuto un bossolo calibro 12 ed un fodero di un fucile.

Poco dopo M.M. è stato rintracciato, non molto distante dall’immobile in cui è avvenuta l’esplosione, a bordo di un’autovettura condotta dalla madre e nella quale vi era anche un altro uomo. Il personale della squadra mobile, poco dopo, ha rinvenuto l’arma, un fucile semiautomatico calibro 12, che lo stesso giovane aveva occultato tra i rovi del vicino tracciato della ferrovia. Il fucile è risultato essere il provento di furto in abitazione avvenuto nel 2019 a Perugia, nel corso del quale erano state asportate numerose altre armi. L’autore del gesto è stato trovato in possesso, oltre che di tre cartucce calibro 12 occultate nella tasca del giubbino, anche di 30 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione.

Ancora da chiarire i motivi del gesto. L’uomo, indagato per la violazione della normativa sulle armi e sugli stupefacenti e per il reato di ricettazione, è stato tratto in arresto.