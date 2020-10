San Salvo, anziano cade dall’albero: gravissimo in ospedale

SAN SALVO, 16 ottobre – Un uomo di 82 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente avvenuto a San Salvo. Secondo le prime informazioni, l’anziano era su un albero, quando sarebbe precipitato da un’altezza di quattro metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pescara. E’ ricoverato in Rianimazione; la prognosi è riservata.