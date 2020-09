San Salvo, in difficoltà mentre fanno il bagno in mare: salvato un uomo, disperso l’amico

SAN SALVO, 26 settembre – Sono in corso a San Salvo le operazioni di ricerca di un uomo disperso in mare. Si tratta di uno straniero che era con un amico e stava facendo il bagno. I due, entrambi autotrasportatori in zona per lavoro, hanno avuto difficoltà, forse a causa del mare agitato. Uno è stato soccorso prima dall’equipaggio di un gommone privato che lo ha recuperato e poi dal 118, intervenuto con l’elicottero, mentre dell’altro si è persa ogni traccia.

Delle ricerche si stanno occupando la guardia costiera e i vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori. L’uomo soccorso, un 39enne, è stato trasportato in ipotermia all’ospedale di Vasto (Chieti). Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.