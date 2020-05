Sant’Egidio, 56enne denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata

SANT’EGIDIO 19 maggio – I carabinieri della stazione di Sant’Egidio, insieme ai colleghi di Civitella, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio hanno identificato e denunciato un cittadino macedone, ritenuto responsabile del reato di attività di “gestione di rifiuti non autorizzata”.

L’uomo, di 56 anni e residente a Sant’Egidio, che con altri componenti della famiglia andava in giro con i furgoni cassonati tra le province di Teramo ed Ascoli Piceno, secondo quanto ricostruito dai militari aveva messo su un’attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti ferrosi abusiva, in mancanza di specifica autorizzazione.

Nell’ambito dell’operazioni i militari hanno sequestrato tre furgoni cassonati utilizzati per la raccolta dei rifiuti ferrosi e sprovvisti di copertura assicurativa; una Mercedes classe S sprovvista di copertura assicurativa; una carcassa di autovettura; 5 metri cubi circa di rifiuti costituiti da materiale ferroso, plastici, amianto-eternit e Rae; un’area di circa 200 metri quadri sulla quale erano stoccati rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Gli automezzi sequestrati sono stati recuperati da una ditta incaricata, mentre i rifiuti sono stati affidati in custodia giudiziaria al Comune di Sant’Egidio.