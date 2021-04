Sant’Egidio alla Vibrata, 55enne arrestato per stalking

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA, 17 aprile – Arrestato un 55enne, a Sant’Egidio alla Vibrata, con l’accusa di stalking.

Nella giornata di ieri i carabinieri del posto hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale

di Teramo, secondo la procedura del cosiddetto “codice rosso”, a carico di un 55 enne del luogo. L’uomo, nonostante fosse già stato colpito, alcuni giorni addietro, da un provvedimento di “divieto di avvicinamento” alla sua ex compagna, aveva continuato a perseguitare la donna con telefonate e messaggi sui social network, recandosi anche sotto la sua abitazione per minacciarla ed insultarla.

Solo la tempestiva emissione di un più severo provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria ed il pronto intervento dei carabinieri ha dunque fatto cessare le condotte vessatorie dell’uomo, per il quale si sono aperte le porte del carcere.