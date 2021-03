Sant’Egidio alla Vibrata: furto, fuga e incidente stradale. Nei guai 31enne

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA, 27 marzo – Uno uomo di 31 anni, di Sant’Egidio alla Vibrata, già noto alle forze di polizia, ha rubato dei gratta e vinci, si è dato alla fuga, ha tamponato l’auto di una donna e ha omesso di prestare soccorso.

L’uomo ieri è entrato in un bar ad Ancarano e ha chiesto alcuni biglietti della lotteria istantanea gratta e vinci, per poi, con una mossa repentina, impossessarsi dei tagliandi per un valore di circa 80 euro e darsi alla fuga a bordo della propria autovettura. Giunto a Sant’Egidio alla Vibrata, in via Archimede, ha tamponato il veicolo di un’ignara signora, mandandola fuori strada e continuando la sua folle corsa.

A conclusione di una rapida indagine i carabinieri hanno ricostruito la vicenda ed identificato il 31enne, che è stato denunciato e dovrà rispondere di furto aggravato, lesioni stradali ed omissione di soccorso.

La donna 43enne, rimasta ferita, ha fatto ricorso alle cure mediche dei sanitari del Pronto Soccorso di Sant’Omero, a causa delle lesioni riportate e ne avrà per 21 giorni.