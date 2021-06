Sant’Egidio, donna ustionata in un incendio di sterpaglie: è grave

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA, 19 giugno – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, una squadra dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta nei pressi dell’Hotel Concorde a Sant’Egidio alla Vibrata, per un incendio di sterpaglie. L’incendio ha interessato una una superficie di circa mille metri quadrati di un’area sul retro dell’albergo. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, hanno provveduto rapidamente a estinguere l’incendio. Nel frattempo il personale del 118 di Sant’Omero ha soccorso una donna di 70 anni del posto che è rimasta coinvolta nell’incendio ed ha riportato ustioni diffuse su tutto il corpo. L’anziana che, in base ad alcune testimonianze, era impegnata nella pulitura del terreno, è stata trasportata in ambulanza presso l’Ospedale di Sant’Omero in attesa del trasferimento in un Centro specializzato nel trattamento delle ustioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Alba Adriatica per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza .